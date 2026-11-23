Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Украина, Россия, Европа и Соединённые Штаты могут в ближайшее время провести новый раунд переговоров о прекращении войны. Переговоры планируется организовать на уровне советников. Одним из возможных мест проведения встречи является Абу-Даби.

Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Новини.LIVE.

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Мерц сообщил о подготовке нового раунда переговоров

По словам политика, Европа готова присоединиться к переговорному процессу с Россией.

"Конечно, Европа готова вести переговоры с Россией. В ближайшее время должны вновь состояться мирные переговоры на консультативном уровне — в формате с участием Украины, России, Европы и Соединенных Штатов Америки. Это может, например, вновь состояться в Абу-Даби", — заявил канцлер Германии.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России состоялся 10–11 ноября в Абу-Даби. По его итогам стороны предварительно договорились о масштабном обмене военнопленными.

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Также участники обсуждали гарантии безопасности для Украины. В то же время достичь прорыва в вопросе территорий не удалось — он остался одним из самых сложных в переговорах.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится вернуть всех своих граждан из российского плена, однако мирные переговоры должны охватывать и другие вопросы, в частности завершение войны. Президент также подчеркнул необходимость полноценного участия Европы в переговорах.

Ранее Фридрих Мерц признал ошибочным решение союзников не поддержать присоединение Украины к НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году. Он предположил, что членство страны в Альянсе могло бы предотвратить начало полномасштабной войны.