Российский дрон нарушил воздушное пространство Польши: военные не открыли огонь
В ночь на вторник, 24 ноября, во время российской атаки на запад Украины вражеский беспилотник на короткое время залетел на территорию соседней страны. В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что военные получили разрешение на сбивание дрона, однако тот изменил курс в восточном направлении.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на заявление польских военных в социальной сети X.
Почему Польша не сбила российский дрон
В ответ на угрозу польские военные задействовали необходимые силы и средства противовоздушной обороны. Радиолокационные системы непрерывно отслеживали беспилотник на протяжении всего его полёта. За ситуацией следили в режиме реального времени.
"Учитывая потенциальную угрозу для гражданского населения и возможные последствия сбивания объекта, было решено воздержаться от применения оружия из-за риска нанесения ущерба", — говорится в заявлении командования.
ПВО Польши остается в состоянии готовности
В настоящее время польские военные продолжают следить за ситуацией в воздушном пространстве страны. Силы и средства ПВО находятся в постоянной готовности к реагированию на любые угрозы.
В командовании подчеркнули, что обеспечение безопасности воздушного пространства Польши остается их приоритетом.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что польские эксперты установили происхождение обломков, найденных в трех населенных пунктах Люблинского и Подкарпатского воеводств. Они принадлежат российским крылатым ракетам Х-101, изготовленным в течение последних месяцев.
Также мы сообщали о том, что к защите воздушного пространства Польши были привлечены самолеты НАТО дальнего радиолокационного обнаружения. Такое решение было принято после нарушения российскими ракетами воздушного пространства страны.