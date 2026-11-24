Глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий во время визита к польскому военному контингенту в Латвии. Фото: x.com/DowOperSZ

В ночь на вторник, 24 ноября, во время российской атаки на запад Украины вражеский беспилотник на короткое время залетел на территорию соседней страны. В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что военные получили разрешение на сбивание дрона, однако тот изменил курс в восточном направлении.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на заявление польских военных в социальной сети X.

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Сообщение Оперативного командования Вооружённых сил Польши. Скриншот: x.com/DowOperSZ

Почему Польша не сбила российский дрон

В ответ на угрозу польские военные задействовали необходимые силы и средства противовоздушной обороны. Радиолокационные системы непрерывно отслеживали беспилотник на протяжении всего его полёта. За ситуацией следили в режиме реального времени.

"Учитывая потенциальную угрозу для гражданского населения и возможные последствия сбивания объекта, было решено воздержаться от применения оружия из-за риска нанесения ущерба", — говорится в заявлении командования.

ПВО Польши остается в состоянии готовности

В настоящее время польские военные продолжают следить за ситуацией в воздушном пространстве страны. Силы и средства ПВО находятся в постоянной готовности к реагированию на любые угрозы.

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В командовании подчеркнули, что обеспечение безопасности воздушного пространства Польши остается их приоритетом.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что польские эксперты установили происхождение обломков, найденных в трех населенных пунктах Люблинского и Подкарпатского воеводств. Они принадлежат российским крылатым ракетам Х-101, изготовленным в течение последних месяцев.

Также мы сообщали о том, что к защите воздушного пространства Польши были привлечены самолеты НАТО дальнего радиолокационного обнаружения. Такое решение было принято после нарушения российскими ракетами воздушного пространства страны.