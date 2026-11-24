Керівник Бюро національної безпеки Польщі Бартош Гродецький під час візиту до польського військового контингенту в Латвії. Фото: x.com/DowOperSZ

У ніч проти вівторка, 24 листопада, під час російської атаки на захід України ворожий безпілотник на короткий час залетів на територію сусідньої країни. В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили, що військові отримали дозвіл на збиття дрона, однак той змінив курс у східному напрямку.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на заяву польських військових у соціальній мережі X.

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Повідомлення Оперативного командування Збройних сил Польщі. Скриншот: x.com/DowOperSZ

Чому Польща не збила російський дрон

У відповідь на загрозу польські військові залучили необхідні сили та засоби протиповітряної оборони. Радіолокаційні системи безперервно відстежували безпілотник протягом усього його польоту. За ситуацією стежили в режимі реального часу.

"З огляду на потенційну загрозу для цивільного населення та можливі наслідки збиття об'єкта було вирішено утриматися від застосування зброї через ризик завдання шкоди", — йдеться в заяві командування.

ППО Польщі залишається у стані готовності

Наразі польські військові продовжують стежити за ситуацією в повітряному просторі країни. Сили та засоби ППО перебувають у постійній готовності до реагування на будь-які загрози.

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У командуванні наголосили, що забезпечення безпеки повітряного простору Польщі залишається їхнім пріоритетом.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що польські експерти встановили походження уламків, знайдених у трьох населених пунктах Люблінського та Підкарпатського воєводств. Вони належать російським крилатим ракетам Х-101, виготовленим протягом останніх місяців.

Також ми інформували про те, що до захисту повітряного простору Польщі залучили літаки НАТО дальнього радіолокаційного виявлення. Таке рішення ухвалили після порушення російськими ракетами повітряного простору країни.