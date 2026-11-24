Літак Ф-16 Повітряних сил Польщі. Фото ілюстративне: tvpworld.com

У понеділок, 23 листопада, літаки НАТО дальнього радіолокаційного виявлення залучили до захисту повітряного простору Польщі. Відповідне рішення ухвалили після порушення польського повітряного простору російськими крилатими ракетами Х-101, уламки яких виявили у трьох населених пунктах країни після масованої атаки РФ на Україну.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша.

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Літак Ф-16 ПС Румунії збиває російський дрон. Фото: Reuters

НАТО посилило захист повітряного простору Польщі

За словами польського міністра оборони, союзники вже надали додаткові авіаційні можливості для виявлення потенційних загроз.

"Літаки союзників дальнього радіолокаційного виявлення вже посилили захист неба над Польщею. Це відповідь на останні інциденти та прояв зобов'язань НАТО перед Польщею", — заявив Косіняк-Камиш.

Міністр додав, що Варшава продовжує домагатися додаткової військової підтримки.

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Повідомлення міністра оборони Польщі. Фото: скриншот

Залучення спеціалізованої авіації доповнює наземні системи протиповітряної оборони, польські винищувачі F-16 та бойові літаки союзників.

Літаки дальнього радіолокаційного виявлення дають змогу виявляти та супроводжувати цілі на значних відстанях, а також координувати роботу винищувальної авіації.

У п'ятницю, 20 листопада, під час російського обстрілу західних областей України три ракети РФ увійшли в повітряний простір Польщі. Їх виявили поблизу населених пунктів Новий Липовець у Люблінському воєводстві, а також Рудник і Молодич у Підкарпатському воєводстві.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Польща активувала сили та засоби протиповітряної оборони через російські удари по Україні. Особливу увагу польські військові приділили районам поблизу українського кордону.

Також Новини.LIVE писав, що польська прокуратура повідомила про встановлення походження уламків російських ракет, які впали на території країни 20 листопада. За попередніми висновками експертів, йдеться про крилаті ракети Х-101, виготовлені в четвертому кварталі 2026 року на підприємстві в Дубні Московської області РФ.