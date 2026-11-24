Екіпаж гелікоптера зі складу Морської авіаційної бригади Польщі. Фото ілюстративне: x.com/DowOperSZ

Увечері понеділка, 23 листопада, у Польщі залучили сили та засоби протиповітряної оборони через російські повітряні атаки на Україну. Їх активували через Центр повітряних операцій — Командування повітряного компонента. Особливу увагу польські військові приділяють районам поблизу українського кордону.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Оперативне командування видів Збройних сил Польщі.

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Польща посилила захист повітряного простору

Польські військові пояснили, що ці заходи мають запобіжний характер. Їхня мета — не допустити загроз для повітряного простору країни.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі постійно стежить за ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються в готовності до негайного реагування", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 20 листопада три російські ракети залетіли на територію Польщі. Їхні уламки знайшли в Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Експерти встановили, що це були крилаті ракети Х-101, виготовлені в останні місяці 2026 року. Польські слідчі продовжують досліджувати знайдені фрагменти.

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Також ми писали про те, що після цього інциденту Варшава закликала НАТО посилити протиповітряну оборону Польщі та східного флангу Альянсу. Уже 23 листопада НАТО погодило перекидання до країни літака дальнього радіолокаційного виявлення AWACS.