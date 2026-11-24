Экипаж вертолёта из состава Морской авиационной бригады Польши. Иллюстративное фото: x.com/DowOperSZ

Вечером в понедельник, 23 ноября, в Польше были задействованы силы и средства противовоздушной обороны в связи с российскими воздушными ударами по Украине. Их активировали через Центр воздушных операций — Командование воздушного компонента. Особое внимание польские военные уделяют районам вблизи украинской границы.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Оперативное командование родов войск Вооруженных сил Польши.

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Польша усилила защиту воздушного пространства

Польские военные объяснили, что эти меры носят превентивный характер. Их цель — не допустить угроз для воздушного пространства страны.

"Оперативное командование Вооруженных сил Польши постоянно следит за ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются в готовности к немедленному реагированию", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 20 ноября три российские ракеты залетели на территорию Польши. Их обломки нашли в Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Эксперты установили, что это были крылатые ракеты Х-101, изготовленные в последние месяцы 2026 года. Польские следователи продолжают исследовать найденные фрагменты.

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Также мы писали о том, что после этого инцидента Варшава призвала НАТО усилить противовоздушную оборону Польши и восточного фланга Альянса. Уже 23 ноября НАТО одобрило переброску в страну самолета дальнего радиолокационного обнаружения AWACS.