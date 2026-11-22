Польські військові зі спецтехнікою. Фото ілюстративне: Reuters

Польща має намір домагатися від НАТО посилення протиповітряної оборони країни та всього східного флангу Альянсу. Це питання Варшава планує порушити після інциденту з російськими ракетами, які порушили польський повітряний простір.

Як пише Polsat News, про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, передає Новини.LIVE.

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Яких кроків Польща очікує від НАТО

За словами посадовця, 23 листопада він представлятиме Польщу на засіданні Північноатлантичної ради. Там Варшава планує викласти власну оцінку подій, надати військові подробиці інциденту та запропонувати заходи для посилення безпеки східного флангу НАТО.

Водночас Польща не збирається ініціювати застосування четвертої статті Північноатлантичного договору. Вона передбачає консультації між країнами-членами Альянсу, якщо одна з них вважає, що її територіальна цілісність, політична незалежність або безпека опинилися під загрозою.

"Немає потреби застосовувати цю четверту статтю. Ми саме в рамках Північноатлантичної ради хочемо обговорити те, що сталося. Ми хочемо представити військові подробиці подій п'ятниці", — пояснив Залевський.

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Як повідомляли Новини.LIVE, під час масованої атаки РФ на Україну 20 листопада польські військові зафіксували можливі ознаки порушення повітряного простору країни невідомими об’єктами. Оперативне командування ЗС Польщі та Урядовий центр безпеки розпочали перевірку радіолокаційних даних.

На інцидент відреагував прем’єр-міністр Дональд Туск. Він назвав інцидент імовірною навмисною провокацією, звернувши увагу на близькість місця падіння об’єктів до району проведення військових навчань "Коаліції охочих".