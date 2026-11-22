Польские военные со спецтехникой. Фото иллюстративное: Reuters

Польша намерена добиваться от НАТО усиления противовоздушной обороны страны и всего восточного фланга Альянса. Этот вопрос Варшава планирует поднять после инцидента с российскими ракетами, нарушившими польское воздушное пространство.

Как пишет Polsat News, об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, передает Новини.LIVE.

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Каких шагов Польша ожидает от НАТО

По словам чиновника, 23 ноября он будет представлять Польшу на заседании Североатлантического совета. Там Варшава планирует изложить собственную оценку событий, предоставить военные подробности инцидента и предложить меры по усилению безопасности восточного фланга НАТО.

В то же время Польша не собирается инициировать применение четвертой статьи Североатлантического договора. Она предусматривает консультации между странами-членами Альянса, если одна из них считает, что ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность оказались под угрозой.

"Нет необходимости применять эту четвертую статью. Мы именно в рамках Североатлантического совета хотим обсудить то, что произошло. Мы хотим представить военные подробности событий пятницы", — пояснил Залевский.

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Как сообщали Новини.LIVE, во время массированной атаки РФ на Украину 20 ноября польские военные зафиксировали возможные признаки вторжения в воздушное пространство страны неизвестными объектами. Оперативное командование ВС Польши и Правительственный центр безопасности приступили к проверке радиолокационных данных.

На инцидент отреагировал премьер-министр Дональд Туск. Он назвал инцидент вероятной преднамеренной провокацией, обратив внимание на близость места падения объектов к району проведения военных учений "Коалиции желающих".