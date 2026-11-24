Самолет F-16 ВВС Польши. Иллюстративное фото: tvpworld.com

В понедельник, 23 ноября, самолеты НАТО дальнего радиолокационного обнаружения привлекли к защите воздушного пространства Польши. Соответствующее решение приняли после нарушения польского воздушного пространства российскими крылатыми ракетами Х-101, обломки которых обнаружили в трех населенных пунктах страны после массированной атаки РФ на Украину.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша.

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Самолет F-16 ВВС Румынии сбивает российский дрон. Фото: Reuters

НАТО усилило защиту воздушного пространства Польши

По словам польского министра обороны, союзники уже предоставили дополнительные авиационные возможности для выявления потенциальных угроз.

"Самолеты союзников дальнего радиолокационного обнаружения уже усилили защиту неба над Польшей. Это ответ на последние инциденты и проявление обязательств НАТО перед Польшей", — заявил Косиняк-Камыш.

Министр добавил, что Варшава продолжает добиваться дополнительной военной поддержки.

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Сообщение министра обороны Польши. Фото: скриншот

Привлечение специализированной авиации дополняет наземные системы противовоздушной обороны, польские истребители F-16 и боевые самолеты союзников.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения позволяют обнаруживать и сопровождать цели на значительных расстояниях, а также координировать работу истребительной авиации.

В пятницу, 20 ноября, во время российского обстрела западных областей Украины три ракеты РФ вошли в воздушное пространство Польши. Их обнаружили вблизи населенных пунктов Новый Липовец в Люблинском воеводстве, а также Рудник и Молодыч в Подкарпатском воеводстве.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Польша активировала силы и средства противовоздушной обороны из-за российских ударов по Украине. Особое внимание польские военные уделили районам вблизи украинской границы.

Также Новини.LIVE писал, что польская прокуратура сообщила об установлении происхождения обломков российских ракет, упавших на территории страны 20 ноября. По предварительным выводам экспертов, речь идет о крылатых ракетах Х-101, изготовленных в четвертом квартале 2026 года на предприятии в Дубне Московской области РФ.