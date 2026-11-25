Польські пілоти. Ілюстративне фото: facebook.com/SilyPowietrzne

Польща звернулася до НАТО з проханням розглянути можливість збиття російських ракет над Україною. Йдеться про випадки, коли ракети летять у напрямку країн Альянсу. Пропозицію обговорили на зустрічі послів НАТО в Брюсселі, однак дискусія поки має попередній характер.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

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Польща хоче, щоб НАТО збивало ракети РФ над Україною

Варшава запропонувала НАТО вивчити можливість перехоплення російських ракет ще над територією України, якщо вони прямують у бік країн Альянсу. Ініціативу озвучили під час зустрічі послів держав-членів НАТО в Брюсселі.

За словами поінформованих джерел, пропозиція зацікавила частину країн, проте обговорення перебуває на попередньому етапі.

Після зустрічі в НАТО повідомили, що направлять до Польщі літак системи дальнього радіолокаційного виявлення та управління AWACS. Він стежитиме за східними регіонами країни.

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Також Альянс розгляне можливість розгортання там додаткових сил і засобів.

Що кажуть у Варшаві

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував можливість перехоплення російських ракет ще до того, як вони увійдуть у повітряний простір НАТО. За його словами, це питання обговорюють уже тривалий час, однак окрема країна не може самостійно реалізувати таку ініціативу.

"Ця дискусія триває. Вона почалася не сьогодні, а триває вже давно. Але, на мою думку, жодна країна самотужки, безумовно, не здатна цього зробити", — заявив міністр.

Він також зазначив, що готовність обговорювати це питання зросла, проте рішучості переходити до конкретних дій поки немає.

Свою позицію висловив і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він наголосив, що ракети та безпілотники, які наближаються до повітряного простору країни, вже становлять пряму загрозу:

"Ракета або безпілотник, що наближаються до нашого повітряного простору, вже становлять для нас пряму загрозу. Я вважаю, що збиття ракети над територією України на прохання самої України підпадає під визначення самооборони".

Чому пропозиція Польщі викликає суперечки

Ініціатива передбачає, що оборонні дії НАТО поширяться за межі території Альянсу та охоплять Україну. Такий крок може призвести до прямого зіткнення союзників із Росією.

Один із посадовців країни-члена НАТО на східному фланзі, який спілкувався з журналістами анонімно, заявив, що в такому разі Альянс може стати стороною конфлікту. За його словами, це межа, яку НАТО досі ретельно уникало перетинати.

Під час зустрічі в Брюсселі не обговорювали, які саме сили та засоби могли б залучити для перехоплення ракет. Співрозмовники видання зазначили, що Києву, ймовірно, довелося б попереджати Альянс і відкривати для нього свій повітряний простір.

За інформацією Bloomberg, для ухвалення такого рішення потрібна одностайна згода всіх союзників, якої наразі немає. Крім того, необхідна координація з вищим військовим командуванням НАТО.

Водночас у Європі частішають випадки диверсій. На цьому тлі дедалі активніше постає питання, де Альянс має провести "червону лінію" у відповідь на загрози з боку Росії. Деякі посадовці закликають НАТО діяти рішучіше.

Новини.LIVE інформували, що Росія посилює протистояння з європейськими країнами, зокрема загострює ситуацію в Польщі, Балтійському регіоні та Чорному морі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що цілі Москви виходять далеко за межі війни проти України. Він наголосив, що Європа має встановити чіткі межі для Кремля.

Також ми писали, що у ніч проти 24 листопада російський безпілотник під час атаки на захід України порушив повітряний простір Польщі. Польські військові отримали дозвіл на його збиття, однак дрон змінив курс і полетів на схід. Від застосування зброї вирішили утриматися через ризик завдати шкоди цивільному населенню.