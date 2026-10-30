Мужчина, задержанный за нападение на украинцев. Фото: x.com/PolskaPolicja

В Варшаве 30-летний мужчина напал с ножом на двух пассажиров городского автобуса — граждан Украины. Пострадавших с многочисленными колото-резаными ранами доставили в больницу. По данным правоохранительных органов, нападение было связано с национальной принадлежностью украинцев. После длительных оперативных мероприятий полиция установила местонахождение подозреваемого.

Об этом сообщила польская полиция, передает Новини.LIVE.

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Задержали мужчину, напавшего с ножом на украинцев. Фото: x.com/PolskaPolicja

Где задержали нападавшего в Варшаве

После нападения мужчина покинул место происшествия до прибытия полиции. Правоохранители установили его личность и начали розыск.

По данным полиции, 30-летний подозреваемый скрывался и проживал на территории лесного комплекса в районе Беляны. Правоохранители несколько дней собирали и проверяли информацию, чтобы установить его местонахождение, после чего мужчину задержали.

Затем его доставили в полицейский участок и поместили в изолятор временного содержания.

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Какие обвинения были предъявлены мужчине

После сбора доказательств подозреваемому предъявили три обвинения. Два из них касаются нападения на граждан Украины по признаку их национальности.

Мужчине инкриминируют покушение на причинение тяжкого вреда здоровью, а также нанесение телесных повреждений, повлекших нарушение функций организма на срок более семи дней.

По данным полиции, оба преступления он совершил повторно в течение пяти лет после отбытия не менее шести месяцев заключения за аналогичное преступление.

Третье обвинение касается угроз в адрес другого мужчины. Правоохранители также установили, что подозреваемый не являлся на вызовы прокуратуры по данному делу. По этому эпизоду ему также инкриминируют рецидив.

"Инкриминируемые деяния наказываются лишением свободы на срок от 3 до 20 лет", — сообщили в польской полиции.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Россия развернула очередную масштабную информационно-психологическую операцию. Она направлена на дискредитацию украинско-польских отношений и создание напряженности между народами двух стран.

Также Новини.LIVE писали, что польская полиция проводила общенациональные меры безопасности после серии нападений и сообщений об угрозах в учебных заведениях. По состоянию на середину октября правоохранители зарегистрировали 275 инцидентов, по которым проверяли возможные правонарушения. Кроме того, полиция сообщала о проверке более 64 тысяч учебных заведений.