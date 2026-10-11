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Главная Новости дня После нападений на школы в Польше полиция задержала 117 подозреваемых

После нападений на школы в Польше полиция задержала 117 подозреваемых

Ua ru
11 октября 2026 20:23
Нападения на школы в Польше: полиция задержала 117 человек
Польская полиция проводит задержания. Фото иллюстративное: x.com/Policja_KSP

Полиция Польши проводит общенациональные меры безопасности после серии нападений и сообщений об угрозах в учебных заведениях. По состоянию на 11 октября правоохранители зарегистрировали 275 инцидентов, по которым проверяют возможные правонарушения, и сообщили о проверке более 64 тысяч учебных заведений. Меры охватили всю страну и призваны обеспечить безопасность детей, молодежи и сотрудников учебных заведений.

Об этом сообщила полиция Польши, передает Новини.LIVE.

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Задержания из-за угроз школам в Польше

По данным TVP Info, большинство задержанных — молодые люди в возрасте от 13 до 19 лет, которых связывают с угрозами в адрес учеников и учителей.

Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский отметил, что правоохранители обращают внимание на людей, увлеченных насилием или фашистской идеологией, а также на тех, кого могли вдохновить сообщения о последних нападениях.

"Полицейские работают не только над расследованием этих событий, но и продолжают круглосуточно отслеживать сеть и реагировать на каждое сообщение", — говорится в сообщении полиции Польши.

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Нападения на школы в Польше

Один из резонансных случаев произошел 7 октября в Остроленке. 19-летний студент профессионального колледжа напал на людей с ножом и ранил девять человек, после чего нанес травмы себе. В его рюкзаке также обнаружили самодельное взрывное устройство.

На следующий день, 8 октября, в селе Лещидол-Новины недалеко от Вишкова 15-летний подросток напал на сотрудников начальной школы. От полученных травм скончалась 37-летняя уборщица, еще двое сотрудников учреждения получили ранения.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 9 октября в общине Вишкув Мазовецкого воеводства на один день закрыли все государственные и негосударственные начальные школы. Решение было принято после серии нападений на учебные заведения и из-за слухов среди школьников и родителей о возможной новой волне насилия именно в этот день.

Также Новини.LIVE писали, что 10 октября в Варшаве 21-летняя студентка напала с ножом на троих человек в учебном заведении для взрослых на улице Минской. Пострадали две 17-летние девушки и 24-летняя женщина. Одну из несовершеннолетних госпитализировали с резаными ранами предплечья, однако угрозы её жизни не было. После нападения студентку задержал сотрудник учреждения и передал полиции.

Польша нападение полиция школьники школа
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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