Напади на школи у Польщі: поліція затримала 117 людей

Польська поліція проводить затримання. Фото ілюстративне: x.com/Policja_KSP

Поліція Польщі проводить загальнонаціональні заходи безпеки після серії нападів і повідомлень про погрози в навчальних закладах. Станом на 11 жовтня правоохоронці зареєстрували 275 інцидентів, за якими перевіряють можливі правопорушення, та повідомили про перевірку понад 64 тисяч закладів освіти. Заходи охопили всю країну й мають убезпечити дітей, молодь і працівників навчальних установ.

Про це повідомила Поліція Польщі, передає Новини.LIVE.

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Затримання через погрози школам у Польщі

За даними TVP Info, більшість затриманих — молоді люди віком від 13 до 19 років, яких пов'язують із погрозами учням і вчителям.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський зазначив, що правоохоронці звертають увагу на людей, захоплених насильством або фашистською ідеологією, а також на тих, кого могли надихнути повідомлення про останні напади.

"Поліцейські працюють не лише над з'ясуванням цих подій, а й надалі цілодобово моніторять мережу та реагують на кожне повідомлення", — йдеться в дописі Поліції Польщі.

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Напади на школи у Польщі

Один із резонансних випадків стався 7 жовтня в Остроленці. 19-річний студент професійного коледжу напав на людей із ножем і поранив дев'ятьох осіб, після чого завдав травм собі. У його рюкзаку також виявили саморобний вибуховий пристрій.

Наступного дня, 8 жовтня, у селі Лещидол-Новіни поблизу Вишкова 15-річний підліток напав на працівників початкової школи. Від отриманих травм померла 37-річна прибиральниця, ще двоє працівників закладу зазнали поранень.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 9 жовтня в громаді Вишкув Мазовецького воєводства на один день закрили всі державні та недержавні початкові школи. Рішення ухвалили після серії нападів на навчальні заклади та через чутки серед школярів і батьків про можливу нову хвилю насильства саме того дня.

Також Новини.LIVE писали, що 10 жовтня у Варшаві 21-річна студентка напала з ножем на трьох людей у закладі освіти для дорослих на вулиці Мінській. Постраждали дві 17-річні дівчини та 24-річна жінка. Одну з неповнолітніх госпіталізували з різаними ранами передпліччя, однак загрози її життю не було. Після нападу студентку затримав працівник закладу та передав поліції.