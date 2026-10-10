У Варшаві сталася нова різанина в школі: є постраждалі

Поліція та інші служби на місці подій в Польщі. Фото: Reuters

У Варшаві 21-річна дівчина напала з ножем на трьох жінок у навчальному закладі для дорослих на вулиці Мінській, після чого її затримав працівник установи та передав поліції. Постраждали дві 17-річні дівчини та 24-річна жінка, одну з неповнолітніх із різаними ранами передпліччя госпіталізували, проте загрози її життю немає.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Polsat News.

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Польська поліція. Фото: wiadomosci.onet.pl

Напад у школі Варшави

Напад стався перед секретаріатом комплексу шкіл для дорослих у варшавському районі Прага. Правоохоронці отримали повідомлення про інцидент приблизно о 12:30, а вже через чотири хвилини прибули на місце.

За даними поліції, постраждали дві 17-річні дівчини та 24-річна жінка. Одну із 17-річних із різаними ранами передпліччя доправили до лікарні.

"Її життю нічого не загрожує", — повідомив речник столичної поліції Яцек Вісневський.

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Нападницю ще до прибуття правоохоронців знешкодив працівник навчального закладу та відібрав у неї ніж. Після цього дівчину передали поліцейським.

Поліція встановлює мотив нападу

Слідчі поки не встановили, чому дівчина напала на людей. За попередньою інформацією правоохоронців, нападниця та постраждалі могли не бути знайомими.

Наразі відомо, що підозрювана навчається у цьому закладі. Водночас госпіталізована 17-річна дівчина прийшла туди, щоб подати документи.

Поліція проводить процесуальні дії із затриманою. Правоохоронці також опитують двох інших постраждалих, яким госпіталізація не знадобилася.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що у Польщі після серії нападів на навчальні заклади тимчасово закрили всі початкові школи громади Вишкова.

Також Новини.LIVE писав, що в польському місті Остроленка 19-річний учень напав із ножем на людей у професійно-технічному училищі. Поранення отримали восьмеро людей, серед яких п'ятеро учнів і троє дорослих.