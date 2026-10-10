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Главная Новости дня Новое нападение в школе в Польше: в Варшаве ранены три женщины

Новое нападение в школе в Польше: в Варшаве ранены три женщины

Ua ru
10 октября 2026 20:14
В Варшаве произошла очередная массовая резня в школе: есть пострадавшие
Полиция и другие службы на месте событий в Польше. Фото: Reuters

В Варшаве 21-летняя девушка напала с ножом на трех женщин в учебном заведении для взрослых на улице Минской, после чего ее задержал сотрудник учреждения и передал полиции. Пострадали две 17-летние девушки и 24-летняя женщина, одну из несовершеннолетних с резаными ранами предплечья госпитализировали, однако угрозы ее жизни нет.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Polsat News.

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Полиция и другие службы на месте происшествия
Польская полиция. Фото: wiadomosci.onet.pl

Нападение в школе Варшавы

Нападение произошло перед секретариатом комплекса школ для взрослых в варшавском районе Прага. Правоохранители получили сообщение об инциденте примерно в 12:30, а уже через четыре минуты прибыли на место.

По данным полиции, пострадали две 17-летние девушки и 24-летняя женщина. Одну из 17-летних с резаными ранами предплечья доставили в больницу.

"Ее жизни ничего не угрожает", — сообщил представитель столичной полиции Яцек Висневский.

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Нападавшую еще до прибытия правоохранителей обезвредил сотрудник учебного заведения и отобрал у нее нож. После этого девушку передали полицейским.

Полиция устанавливает мотив нападения

Следователи пока не установили, почему девушка напала на людей. По предварительной информации правоохранителей, нападавшая и пострадавшие могли быть не знакомы.

На данный момент известно, что подозреваемая учится в этом заведении. В то же время госпитализированная 17-летняя девушка пришла туда, чтобы подать документы.

Полиция проводит процессуальные действия с задержанной. Правоохранители также опрашивают двух других пострадавших, которым госпитализация не понадобилась.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Польше после серии нападений на учебные заведения временно закрыли все начальные школы общины Вышкува.

Также Новини.LIVE писал, что в польском городе Остроленка 19-летний ученик напал с ножом на людей в профессионально-техническом училище. Ранения получили восемь человек, среди которых пятеро учеников и трое взрослых.

Польша школы нападение полиция поножовщина
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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