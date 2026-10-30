Чоловік, якого затримали за напад на українців. Фото: x.com/PolskaPolicja

У Варшаві 30-річний чоловік напав із ножем на двох пасажирів міського автобуса — громадян України. Потерпілих із численними колотими та різаними ранами доправили до лікарні. За даними правоохоронців, напад був пов'язаний із національною належністю українців. Після тривалих оперативних заходів поліція встановила місце перебування підозрюваного.

Про це повідомила Польська поліція, передає Новини.LIVE.

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Затримали чоловіка, який напав із ножем на українців. Фото: x.com/PolskaPolicja

Де затримали нападника у Варшаві

Після нападу чоловік залишив місце події до приїзду поліцейських. Правоохоронці встановили його особу та почали розшукувати.

За даними поліції, 30-річний підозрюваний переховувався і мешкав на території лісового комплексу в районі Беляни. Правоохоронці кілька днів збирали та перевіряли інформацію, щоб встановити його місце перебування, після чого чоловіка затримали.

Потім його доправили до відділку поліції та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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Які обвинувачення висунули чоловікові

Після збору доказів підозрюваному висунули три обвинувачення. Два з них стосуються нападу на громадян України через їхню національність.

Чоловікові інкримінують замах на заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, а також спричинення тілесних ушкоджень, які призвели до порушення функцій організму на строк понад сім днів.

За даними поліції, обидва злочини він скоїв повторно протягом п'яти років після відбуття щонайменше шести місяців ув'язнення за аналогічний злочин.

Третє обвинувачення стосується погроз іншому чоловікові. Правоохоронці також встановили, що підозрюваний не з'являвся на виклики прокуратури у цій справі. За цим епізодом йому також інкримінують рецидив.

"Інкриміновані діяння караються позбавленням волі на строк від 3 до 20 років", — повідомили у польській поліції.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Росія розгорнула чергову масштабну інформаційно-психологічну операцію. Вона спрямована на дискредитацію українсько-польських відносин і створення напруженості між народами двох країн.

Також Новини.LIVE писали, що польська поліція проводила загальнонаціональні заходи безпеки після серії нападів і повідомлень про погрози в навчальних закладах. Станом на середину жовтня правоохоронці зареєстрували 275 інцидентів, за якими перевіряли можливі правопорушення. Крім того, поліція повідомляла про перевірку понад 64 тисяч закладів освіти.