Польская полиция и спасатели на месте происшествия. Фото: polsatnews.pl, wydarzenia.interia.pl. Коллаж: Новини.LIVE

В Польше не подтверждают сообщения о политических требованиях 22-летнего украинца, совершившего самоподжог в Варшаве. Ранее распространялась информация о том, что у мужчины с собой была табличка с призывом к равному отношению к полякам и украинцам. Однако надпись почти полностью сгорела, а сохранившихся слов недостаточно, чтобы установить намерения её автора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.

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Были ли у украинца политические требования во время самоподжога

Ранее в СМИ появилась информация, что 22-летний украинец имел при себе табличку с требованиями о равном отношении к полякам и украинцам. В то же время источники Rzeczpospolita утверждают, что на данный момент эти сообщения не имеют подтверждения.

В издании пояснили, что табличка в значительной степени сгорела, а по оставшимся словам невозможно определить намерения мужчины.

"По данным наших источников, на сегодняшний день эти утверждения являются безосновательными. Табличка в значительной степени сгорела, а из тех слов, которые остались, — по словам наших собеседников — невозможно сделать выводы о намерениях автора",— утверждает издание.

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По информации Rzeczpospolita, сейчас проверяются записи с камер видеонаблюдения вблизи места происшествия. Возможно, благодаря этим материалам удастся восстановить содержание надписи.

Что известно об украинце, совершившем самоподжог в Варшаве

Инцидент произошел в среду, 25 ноября. 22-летний гражданин Украины облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег себя перед зданием Министерства культуры в Варшаве, напротив Президентского дворца.

Как выяснило польское издание, по дороге в больницу мужчина ещё был в сознании. Тогда он рассказал, что проживает в Польше уже четыре года, а его семья осталась в Украине.

У 22-летнего украинца нашли сожженный студенческий билет Вроцлавского политехнического университета. Это было первое учебное заведение, в котором он учился. По информации издания, мужчину отчислили оттуда, вероятно, из-за неоднократных пропусков занятий.

В последнее время он проживал в общежитии Ченстоховского политехнического университета, где официально учился. Однако и там у него, по данным Rzeczpospolita, возникли проблемы: ему могли угрожать отчислением или уже отчислили.

Студенты общежития в Ченстохове, которых опросила полиция, рассказали, что молодой человек был замкнутым и не поддерживал близких контактов с окружающими. Также, по их словам, он увлекался компьютерными играми и якобы играл в них по ночам, из-за чего ему было сложно посещать лекции и занятия днём.

В полиции заявили о ложных сообщениях об инциденте

Пресс-секретарь районного управления полиции "Варшава I" старший инспектор Якуб Пациняк в пятницу обратил внимание на распространение непроверенной информации о происшествии. Он сообщил, что "в публичном пространстве появилось много ложных утверждений и предположений" относительно самосожжения украинца перед Президентским дворцом.

Новини.LIVE сообщали, что Посольство Украины подтвердило, что мужчина, совершивший самосожжение в Варшаве 25 ноября, является гражданином Украины. В настоящее время он находится в реанимации в критическом состоянии из-за тяжелых ожогов. Польские правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, возможные мотивы поступка и вероятную причастность посторонних лиц.

Также мы писали, что 21 ноября 2026 года в польском городе Быдгоще группа молодых людей напала на двух украинских подростков после конфликта из-за общения на украинском языке. В результате избиения 15-летняя девушка сломала нос и попала в больницу. Полиция расследует инцидент как правонарушение на национальной почве, напавшим грозит до трех лет лишения свободы.