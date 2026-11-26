Польские правоохранители. Иллюстративное фото: Reuters

Посольство Украины подтвердило, что мужчина, который поджег себя в Варшаве 25 ноября, имеет украинское гражданство. Пострадавший находится в реанимации с тяжелыми ожогами тела. Польские правоохранительные органы выясняют подробности происшествия и возможные мотивы поступка.

Об этом сообщило Посольство Украины в Республике Польша, передает Новини.LIVE.

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Посольство Украины подтвердило гражданство мужчины

Польская полиция официально подтвердила украинскому посольству, что мужчина, совершивший самоподжог в Варшаве, является гражданином Украины. После инцидента пострадавшему оказали неотложную медицинскую помощь, в настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии из-за тяжелых ожогов.

Польские правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и мотивы украинца. Проверяется информация о причастности или влиянии посторонних лиц на происшествие.

"Консулы посольства держат дело под особым контролем, оказывают необходимую консульскую помощь и поддерживают связь с родными пострадавшего, польскими медиками и правоохранительными органами. Искренне желаем пострадавшему выздоровления и просим с уважением отнестись к его частной жизни и жизни его семьи в это трудное для них время", — отметило Посольство Украины.

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Сообщение Посольства Украины. Скриншот: Facebook

Мы писали, что польский сенатор Гжегож Схетина сообщил, что вечером 25 ноября в Варшаве мужчина поджег себя возле здания Министерства культуры. По мнению чиновника, эта "ситуация критическая и очень серьезная".

Новини.LIVE сообщали, что издание Fakt сообщило, украинец, совершивший самоподжог в Варшаве, требовал равных прав с поляками и выступал против дискриминации украинских граждан в Польше. При себе у мужчины был листок бумаги, на котором он указал мотив своего поступка.