Польські правоохоронці. Ілюстративне фото: Reuters

Посольство України підтвердило, що чоловік, який підпалив себе у Варшаві 25 листопада має українське громадянство. Постраждалий перебуває у реанімації з тяжкими опіками тіла. Польські правоохоронці з'ясовують деталі події та можливі мотиви вчинку.

Про це повідомило Посольство України в Республіці Польща, передає Новини.LIVE.

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Посольство України підтвердило громадянство чоловіка

Польська поліція надала офіційне підтвердження українському посольству, що чоловік, який вчинив самопідпал у Варшаві, є громадянином України. Після інциденту потерпілому надали невідкладну медичну допомогу, наразі він перебуває у відділенні інтенсивної терапії в критичному стані через тяжкі опіки.

Польські правоохоронці з'ясовують обставини інциденту та мотиви українця. Перевіряється інформація стосовно причетності або впливу сторонніх осіб до події.

"Консули Посольства тримають справу на особливому контролі, надають необхідну консульську допомогу та підтримують зв’язок із рідними постраждалого, польськими медиками й правоохоронцями. Щиро бажаємо постраждалому одужання та просимо з повагою поставитися до приватності постраждалого та його родини у цей важкий для них час", — зазначило Посольство України.

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Допис Посольства України. Скриншот: Facebook

Ми писали, що польський сенатор Гжегож Схетина повідомив, що ввечері 25 листопада, у Варшаві, чоловік підпалив сам себе біля будівлі Міністерства культури. На думку посадовця, ця "ситуація критична та дуже серйозна".

Новини.LIVE інформували, що видання Fakt повідомило, що українець, який скоїв самопідпал у Варшаві, вимагав рівних прав із поляками та був проти дискримінації українських громадян у Польщі. З собою чоловік мав аркуш паперу, у якому зазначив мотив свого вчинку.