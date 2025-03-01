На тлі зустрічі у США церемонію кінопремії у Парижі присвятили Україні

Французька акторка Катрін Деньов. Фото: Reuters

У Парижі в концертному залі "Олімпія" у п'ятницю, 28 лютого, відбулася 50-та ювілейна церемонія вручення французької кінопремії "Сезар". Цього року захід присвятили Україні.

Про це заявили під час відкриття премії, повідомляють Новини.LIVE.

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Церемонія вручення кінопремії "Сезар"

Вручення нагород у Парижі розпочалося після зустрічі президента США Володимира Зеленського й очільника Білого дому Дональда Трампа в Овальному кабінеті.

Французька акторка Катрін Деньов з українським прапором на жакеті оголосила про відкриття заходу та зазначила, що він присвячений Україні.

Що відомо про церемонію

Щороку цю премію вручає Академія мистецтв та технологій кінематографа за видатні досягнення у французькому кінематографі. Цього року почесною гостею стала американська акторка Джулія Робертс та отримала нагороду.

Раніше відзнаку отримували такі діячі кінематографа, як Крістофер Нолан, Девід Фінчер, Кейт Бланшетт, Роберт Редфорд та Джордж Клуні.

Нагадаємо, Трамп та його віцепрезидент Джей ді Венс розкритикували Зеленського у Білому домі через те, що він не вдягнутий в костюм.

На це відреагували низка лідерів світу, а також сенатори США від Демократичної партії.

Також поведінку американської адміністрації емоційно розкритикував ветеран армії США. Він наголосив, що йому байдуже, що носить Зеленський, бо ця людина поважала кожного світового лідера.