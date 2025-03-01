На фоне встречи в США церемонию кинопремии в Париже посвятили Украине

Французская актриса Катрин Денев. Фото: Reuters

В Париже в концертном зале "Олимпия" в пятницу, 28 февраля, состоялась 50-я юбилейная церемония вручения французской кинопремии "Сезар". В этом году мероприятие посвятили Украине.

Об этом заявили во время открытия премии, сообщают Новини.LIVE.

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Церемония вручения кинопремии "Сезар"

Вручение наград в Париже началось после встречи президента США Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа в Овальном кабинете.

Французская актриса Катрин Денев с украинским флагом на жакете объявила об открытии мероприятия и отметила, что оно посвящено Украине.

Что известно о церемонии

Ежегодно эту премию вручает Академия искусств и технологий кинематографа за выдающиеся достижения во французском кинематографе. В этом году почетной гостьей стала американская актриса Джулия Робертс и получила награду.

Ранее награду получали такие деятели кинематографа, как Кристофер Нолан, Дэвид Финчер, Кейт Бланшетт, Роберт Редфорд и Джордж Клуни.

Напомним, Трамп и его вице-президент Джей ди Вэнс раскритиковали Зеленского в Белом доме из-за того, что он не одет в костюм.

На это отреагировали ряд лидеров мира, а также сенаторы США от Демократической партии.

Также поведение американской администрации эмоционально раскритиковал ветеран армии США. Он отметил, что ему безразлично, что носит Зеленский, потому что этот человек уважал каждого мирового лидера.