У Нідерландах ціни на пальне перевищують 120 грн за літр
У Нідерландах фіксують одні з найвищих цін на пальне в Європі. На окремих автозаправках вартість бензину вже перевищує 2,5 євро за літр (120 грн).
Вартість пального у Нідерландах
Станом на сьогодні ціни на АЗС в Нідерландах помітно вищі за середні показники по країні. Вартість бензину тримається поблизу історичних максимумів і подекуди перевищує 2,5 євро за літр (126 грн). Зараз ціни на заправках країни приблизно такі:
- бензин Super Plus 98 — 2,53 євро за літр (126 грн/л),
- бензин Euro 95 — 2,29 євро за літр (115,42 грн/л),
- дизель — 2,39 євро за літр (120,46 грн/л).
Варто зазначити, що ще в лютому середня ціна бензину в країні становила близько 2,06 євро за літр, а дизеля — 1,87 євро. Лише за кілька тижнів пальне подорожчало на 10–20 євроцентів за літр.
Що відбувається з цінами на пальне в Європі
В Німеччині ціни на пальне перевищили 150 грн за літр. В країні зафіксували стрімке здорожчання дизелю та бензину. Найбільше подорожчання помітне саме у сегменті преміального пального.
Загалом за останній тиждень у країнах Європи ціни на бензин за тиждень зросли на 9–21%. Ринок відреагував на загострення ситуації на Близькому Сході, що вплинуло на постачання нафтопродуктів.
Так, на деяких АЗС в країнах Європи вишикувалися великі черги з автомобілів. Уряди вже переходять до екстрених рішень.
