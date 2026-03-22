У Нідерландах ціни на пальне перевищують 120 грн за літр

Ціни на пальне в Нідерландах. Фото: Новини.LIVE

У Нідерландах фіксують одні з найвищих цін на пальне в Європі. На окремих автозаправках вартість бензину вже перевищує 2,5 євро за літр (120 грн).

Вартість пального у Нідерландах

Станом на сьогодні ціни на АЗС в Нідерландах помітно вищі за середні показники по країні. Вартість бензину тримається поблизу історичних максимумів і подекуди перевищує 2,5 євро за літр (126 грн). Зараз ціни на заправках країни приблизно такі:

бензин Super Plus 98 — 2,53 євро за літр (126 грн/л),

бензин Euro 95 — 2,29 євро за літр (115,42 грн/л),

дизель — 2,39 євро за літр (120,46 грн/л).

Варто зазначити, що ще в лютому середня ціна бензину в країні становила близько 2,06 євро за літр, а дизеля — 1,87 євро. Лише за кілька тижнів пальне подорожчало на 10–20 євроцентів за літр.

Що відбувається з цінами на пальне в Європі

В Німеччині ціни на пальне перевищили 150 грн за літр. В країні зафіксували стрімке здорожчання дизелю та бензину. Найбільше подорожчання помітне саме у сегменті преміального пального.

Загалом за останній тиждень у країнах Європи ціни на бензин за тиждень зросли на 9–21%. Ринок відреагував на загострення ситуації на Близькому Сході, що вплинуло на постачання нафтопродуктів.

Так, на деяких АЗС в країнах Європи вишикувалися великі черги з автомобілів. Уряди вже переходять до екстрених рішень.