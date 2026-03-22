В Нидерландах цены на топливо превышают 120 грн за литр

Цены на топливо в Нидерландах. Фото: Новини.LIVE

В Нидерландах фиксируют одни из самых высоких цен на топливо в Европе. На отдельных автозаправках стоимость бензина уже превышает 2,5 евро за литр (120 грн).

Стоимость горючего в Нидерландах

По состоянию на сегодня цены на АЗС в Нидерландах заметно выше средних показателей по стране. Стоимость бензина держится вблизи исторических максимумов и местами превышает 2,5 евро за литр (126 грн). Сейчас цены на заправках страны примерно такие:

бензин Super Plus 98 — 2,53 евро за литр (126 грн/л),

бензин Euro 95 — 2,29 евро за литр (115,42 грн/л),

дизель — 2,39 евро за литр (120,46 грн/л).

Цены на топливо в Нидерландах. Фото: Новини.LIVE

Стоит отметить, что еще в феврале средняя цена бензина в стране составляла около 2,06 евро за литр, а дизеля — 1,87 евро. Всего за несколько недель топливо подорожало на 10-20 евроцентов за литр.

Что происходит с ценами на топливо в Европе

В Германии цены на топливо превысили 150 грн за литр. В стране зафиксировали стремительное подорожание дизеля и бензина. Наибольшее подорожание заметно именно в сегменте премиального топлива.

Всего за последнюю неделю в странах Европы цены на бензин за неделю выросли на 9-21%. Рынок отреагировал на обострение ситуации на Ближнем Востоке, что повлияло на поставки нефтепродуктов.

Так, на некоторых АЗС в странах Европы выстроились большие очереди из автомобилей. Правительства уже переходят к экстренным решениям.