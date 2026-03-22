Цены на топливо в Германии превысили 150 грн за литр: фото

В Германии зафиксировали резкий рост цен на топливо. По состоянию на 22 марта на отдельных автозаправках стоимость литра премиального бензина уже достигла 2,90 евро (146,16 грн).

Какая стоимость топлива в Германии

Актуальные ценники на АЗС в Германии свидетельствуют о стремительном подорожании топлива. Сегодня водителям предлагают такие цены:

Ultimate 102 — 2,9 евро за литр (146,16 грн/л),

Super — 2,65 евро за литр (131,04 грн/л),

Super E10 — 2,59 евро за литр (130,53 грн/л),

Diesel — 2,35 евро за литр (118,44 грн/л).

Наибольшее подорожание заметно именно в сегменте премиального топлива. Если обычный дизель еще удерживается на уровне чуть выше 2,3 евро, то улучшенные виды бензина и дизеля уже фактически перешли границу 2,9 евро.

Цены на топливо в Украине

По состоянию на 22 марта дизель в Украине местами подорожал на 2 грн за литр. В среднем он стоит около 81,20 грн за литр, а бензин А-95+ — около 74,65 грн.

В то же время в Украине заработала программа "Кэшбек на топливо". Это позволяет экономить от 2 до 11 грн на литре, а максимальная сумма кэшбека составляет до 1000 грн в месяц для одного человека.

В то же время правительство не планирует снижать НДС или акциз на топливо. Юлия Свириденко объяснила, что все налоги идут в доходную часть бюджета, из которой финансируется армия.