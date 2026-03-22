Цены на топливо в Германии превысили 150 грн за литр: фото

Цены на топливо в Германии превысили 150 грн за литр: фото

Дата публикации 22 марта 2026 18:11
Цены на топливо в Германии превысили 150 грн за литр: фото
Цены на топливо в Германии. Фото: Новини.LIVE

В Германии зафиксировали резкий рост цен на топливо. По состоянию на 22 марта на отдельных автозаправках стоимость литра премиального бензина уже достигла 2,90 евро (146,16 грн).

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Какая стоимость топлива в Германии

Актуальные ценники на АЗС в Германии свидетельствуют о стремительном подорожании топлива. Сегодня водителям предлагают такие цены:

  • Ultimate 102 — 2,9 евро за литр (146,16 грн/л),
  • Super — 2,65 евро за литр (131,04 грн/л),
  • Super E10 — 2,59 евро за литр (130,53 грн/л),
  • Diesel — 2,35 евро за литр (118,44 грн/л).
Скільки коштує пальне в Німеччині 22 березня
Цены на топливо в Германии 22 марта. Фото: Новини.LIVE

Наибольшее подорожание заметно именно в сегменте премиального топлива. Если обычный дизель еще удерживается на уровне чуть выше 2,3 евро, то улучшенные виды бензина и дизеля уже фактически перешли границу 2,9 евро.

Цены на топливо в Украине

По состоянию на 22 марта дизель в Украине местами подорожал на 2 грн за литр. В среднем он стоит около 81,20 грн за литр, а бензин А-95+ — около 74,65 грн.

В то же время в Украине заработала программа "Кэшбек на топливо". Это позволяет экономить от 2 до 11 грн на литре, а максимальная сумма кэшбека составляет до 1000 грн в месяц для одного человека.

В то же время правительство не планирует снижать НДС или акциз на топливо. Юлия Свириденко объяснила, что все налоги идут в доходную часть бюджета, из которой финансируется армия.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
