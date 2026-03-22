Ціни на пальне в Німеччині перевищили 150 грн за літр: фото

У Німеччині зафіксували різке зростання цін на пальне. Станом на 22 березня на окремих автозаправках вартість літра преміального бензину вже сягнула 2,90 євро (146,16 грн).

Яка варість пального в Німеччині

Актуальні цінники на АЗС в Німеччині свідчать про стрімке здорожчання пального. Сьогодні водіям пропонують такі ціни:

Ultimate 102 — 2,9 євро за літр (146,16 грн/л),

Super — 2,65 євро за літр (131,04 грн/л),

Super E10 — 2,59 євро за літр (130,53 грн/л),

Diesel — 2,35 євро за літр (118,44 грн/л).

Найбільше подорожчання помітне саме у сегменті преміального пального. Якщо звичайний дизель ще утримується на рівні трохи вище 2,3 євро, то покращені види бензину та дизеля вже фактично перейшли межу 2,9 євро.

Ціни на пальне в Україні

Станом на 22 березня дизель в Україні подекуди здорожчав на 2 грн за літр. В середньому він коштує близько 81,20 грн за літр, а бензин А-95+ — близько 74,65 грн.

Водночас в Україні запрацювала програма "Кешбек на пальне". Це дозволяє економити від 2 до 11 грн на літрі, а максимальна сума кешбеку становить до 1000 грн на місяць для однієї людини.

Водночас уряд не планує знижувати ПДВ чи акциз на пальне. Юлія Свириденко пояснила, що всі податки йдуть в дохідну частину бюджету, з якої фінансується армія.