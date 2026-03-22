Головна Новини дня Ціни на пальне в Німеччині перевищили 150 грн за літр: фото

Ціни на пальне в Німеччині перевищили 150 грн за літр: фото

Дата публікації: 22 березня 2026 18:11
Ціни на пальне в Німеччині. Фото: Новини.LIVE

У Німеччині зафіксували різке зростання цін на пальне. Станом на 22 березня на окремих автозаправках вартість літра преміального бензину вже сягнула 2,90 євро (146,16 грн).

Про це повідомляє Новини.LIVE

Яка варість пального в Німеччині

Актуальні цінники на АЗС в Німеччині свідчать про стрімке здорожчання пального. Сьогодні водіям пропонують такі ціни:

  • Ultimate 102 —  2,9 євро за літр (146,16 грн/л),
  • Super — 2,65 євро за літр (131,04 грн/л),
  • Super E10 — 2,59 євро за літр (130,53 грн/л),
  • Diesel — 2,35 євро за літр (118,44 грн/л).
Скільки коштує пальне в Німеччині 22 березня
Ціни на пальне в Німеччині 22 березня. Фото: Новини.LIVE

Найбільше подорожчання помітне саме у сегменті преміального пального. Якщо звичайний дизель ще утримується на рівні трохи вище 2,3 євро, то покращені види бензину та дизеля вже фактично перейшли межу 2,9 євро.

Ціни на пальне в Україні

Станом на 22 березня дизель в Україні подекуди здорожчав на 2 грн за літр. В середньому він коштує близько 81,20 грн за літр, а бензин А-95+ — близько 74,65 грн. 

Водночас в Україні запрацювала програма "Кешбек на пальне". Це дозволяє економити від 2 до 11 грн на літрі, а максимальна сума кешбеку становить до 1000 грн на місяць для однієї людини.

Водночас уряд не планує знижувати ПДВ чи акциз на пальне. Юлія Свириденко пояснила, що всі податки йдуть в дохідну частину бюджету, з якої фінансується армія.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
