У МЗС заявили про зміни в оформленні паспортів за кордоном

Паспорт громадянина України.

Українці за кордоном уже найближчим часом можуть швидше отримувати закордонні паспорти. Терміни оформлення та доставки документів скоротяться. Також у Міністерстві закордонних справ працюють над усуненням проблем із електронною чергою та спрощенням процедур у консульствах.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга під час години запитань до уряду, передає Новини.LIVE.

МЗС працює над скороченням часу отримання паспортів за кордоном

За словами Сибіги, оформлення паспортів залишається найбільш затребуваною консульською послугою для громадян України за кордоном.

"Понад 61% консульських послуг припадають саме на оформлення паспорта", — зазначив міністр.

Він також заявив, що наразі вдалося повністю вирішити проблему з нестачею бланків документів.

"Ми добилися, що в нас вже немає жодних перепон чи перешкод з бланками. Раніше це було, зараз цього немає", — повідомив Сибіга.

У МЗС також працюють над подальшою автоматизацією процесів та скороченням бюрократичних процедур. За словами міністра, це має суттєво пришвидшити оформлення та видачу паспортів українцям за кордоном.

Окремо у відомстві звернули увагу на проблему зловживань в електронній черзі до консульств. Для цього МЗС співпрацює з компетентними органами та паралельно впроваджує додаткові механізми запису для окремих категорій громадян.

"Ми будемо скорочувати час отримання паспорта максимально швидко. І цей результат буде швидко", — заявив глава МЗС.

У міністерстві очікують, що зміни найближчим часом стануть помітними для українців, які оформлюють документи за кордоном.

Як писали Новини.LIVE, Сибіга під час години запитань до уряду також повідомив, що за кордоном перебуває понад 8 млн українців. Україна активно працюватиме над поверненням своїх громадян. Проте у МЗС важають, що це буде важко.

Також глава МЗС розповів, коли буде готовий спецтрибунал для РФ. Він може запрацювати вже протягом року. Країнам залишилось ратифікувати договір.