В МИД заявили об изменениях в оформлении паспортов за рубежом
Украинцы за рубежом уже в ближайшее время могут быстрее получать загранпаспорта. Сроки оформления и доставки документов сократятся. Также в Министерстве иностранных дел работают над устранением проблем с электронной очередью и упрощением процедур в консульствах.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига во время часа вопросов к правительству, передает Новини.LIVE.
По словам Сибиги, оформление паспортов остается наиболее востребованной консульской услугой для граждан Украины за рубежом.
"Более 61% консульских услуг приходятся именно на оформление паспорта", — отметил министр.
Он также заявил, что сейчас удалось полностью решить проблему с нехваткой бланков документов.
"Мы добились, что у нас уже нет никаких преград или препятствий с бланками. Раньше это было, сейчас этого нет", — сообщил Сибига.
В МИД также работают над дальнейшей автоматизацией процессов и сокращением бюрократических процедур. По словам министра, это должно существенно ускорить оформление и выдачу паспортов украинцам за рубежом.
Отдельно в ведомстве обратили внимание на проблему злоупотреблений в электронной очереди в консульства. Для этого МИД сотрудничает с компетентными органами и параллельно внедряет дополнительные механизмы записи для отдельных категорий граждан.
"Мы будем сокращать время получения паспорта максимально быстро. И этот результат будет быстро", — заявил глава МИД.
В министерстве ожидают, что изменения в ближайшее время станут заметными для украинцев, которые оформляют документы за рубежом.
Как писали Новини.LIVE, Сибига во время часа вопросов к правительству также сообщил, что за рубежом находится более 8 млн украинцев. Украина будет активно работать над возвращением своих граждан. Однако в МИД считают, что это будет трудно.
Также глава МИД рассказал, когда будет готов спецтрибунал для РФ. Он может заработать уже в течение года. Странам осталось ратифицировать договор.