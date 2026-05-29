В МИД заявили об изменениях в оформлении паспортов за рубежом

Паспорт гражданина Украины. Фото иллюстративное: Государственная миграционная служба Украины

Украинцы за рубежом уже в ближайшее время могут быстрее получать загранпаспорта. Сроки оформления и доставки документов сократятся. Также в Министерстве иностранных дел работают над устранением проблем с электронной очередью и упрощением процедур в консульствах.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига во время часа вопросов к правительству, передает Новини.LIVE.

МИД работает над сокращением времени получения паспортов за рубежом

По словам Сибиги, оформление паспортов остается наиболее востребованной консульской услугой для граждан Украины за рубежом.

"Более 61% консульских услуг приходятся именно на оформление паспорта", — отметил министр.

Он также заявил, что сейчас удалось полностью решить проблему с нехваткой бланков документов.

"Мы добились, что у нас уже нет никаких преград или препятствий с бланками. Раньше это было, сейчас этого нет", — сообщил Сибига.

В МИД также работают над дальнейшей автоматизацией процессов и сокращением бюрократических процедур. По словам министра, это должно существенно ускорить оформление и выдачу паспортов украинцам за рубежом.

Отдельно в ведомстве обратили внимание на проблему злоупотреблений в электронной очереди в консульства. Для этого МИД сотрудничает с компетентными органами и параллельно внедряет дополнительные механизмы записи для отдельных категорий граждан.

"Мы будем сокращать время получения паспорта максимально быстро. И этот результат будет быстро", — заявил глава МИД.

В министерстве ожидают, что изменения в ближайшее время станут заметными для украинцев, которые оформляют документы за рубежом.

Как писали Новини.LIVE, Сибига во время часа вопросов к правительству также сообщил, что за рубежом находится более 8 млн украинцев. Украина будет активно работать над возвращением своих граждан. Однако в МИД считают, что это будет трудно.

Также глава МИД рассказал, когда будет готов спецтрибунал для РФ. Он может заработать уже в течение года. Странам осталось ратифицировать договор.