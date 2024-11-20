Посольство США та інших країн — що кажуть про закриття відомств у МЗС

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: РБК-Україна

Сьогодні низка іноземних країн оголосила про закриття на день своїх посольств у Києві через "безпекову ситуацію". Міністерство закордонних справ України завжди перебуває на зв'язку щодо потенційних загроз.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий.

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У МЗС наголосили, що відомство перебуває у постійному контакті з партнерами щодо потенційних безпекових загроз. Крім того, там нагадали, що загрози обстрілів з боку держави-агресора є, на жаль, щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів.

"У цей 1001-й день повномасштабного вторгнення загроза російських обстрілів так само актуальна, як і в попередні тисячу днів. Вважаємо, що для партнерів було б правильним реагувати у 1001-й день так само, як і в попередні тисячу днів, без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання", — йдеться у повідомленні.

Також у відомстві закликали всіх українців зберігати пильність, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та прямувати в укриття в разі небезпеки — як і щоразу при загрозі російського ракетного обстрілу.

Що передувало

Нагадаємо, посольство США у Києві попередило, що 20 листопада можливий "серйозний" повітряний напад на Україну. Через це установу буде закрито.

Слідом за США це зробили інші західні країни. Серед них: Іспанія, Італія, Греція та Казахстан.

Водночас у РНБО заявили, що про запас російських ракет відомо давно і до масованих обстрілів потрібно бути готовими постійно.