Посольство США и других стран — что говорят о закрытии ведомств в МИД

В МИД отреагировали на закрытие иностранных посольств в Украине
Сегодня ряд иностранных стран объявил о закрытии на день своих посольств в Киеве из-за "ситуации безопасности". Министерство иностранных дел Украины всегда находится на связи с потенциальными угрозами.
Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий.
Что говорят в МИД о закрытии посольств в Киеве
В МИД подчеркнули, что ведомство находится в постоянном контакте с партнерами относительно потенциальных угроз безопасности. Кроме того, там напомнили, что угрозы обстрелов со стороны государства-агрессора, к сожалению, являются ежедневной реальностью для украинцев уже более тысячи дней.
"В этот 1001-й день полномасштабного вторжения угроза российских обстрелов так же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней. Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания", — говорится в сообщении.
Также в ведомстве призвали всех украинцев сохранять бдительность, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать в укрытия в случае опасности, как и всякий раз при угрозе российского ракетного обстрела.
Что предшествовало
Напомним, посольство США в Киеве предупредило, что 20 ноября возможно "серьезное" воздушное нападение на Украину. В связи с этим учреждение будет закрыто.
Вслед за США это сделали другие западные страны. Среди них: Испания, Италия, Греция и Казахстан.
В то же время в СНБО заявили, что о запасе российских ракет известно давно и к массированным обстрелам нужно быть готовыми постоянно.
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