Посольство США и других стран — что говорят о закрытии ведомств в МИД

Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: РБК-Україна

Сегодня ряд иностранных стран объявил о закрытии на день своих посольств в Киеве из-за "ситуации безопасности". Министерство иностранных дел Украины всегда находится на связи с потенциальными угрозами.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий.

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В МИД подчеркнули, что ведомство находится в постоянном контакте с партнерами относительно потенциальных угроз безопасности. Кроме того, там напомнили, что угрозы обстрелов со стороны государства-агрессора, к сожалению, являются ежедневной реальностью для украинцев уже более тысячи дней.

"В этот 1001-й день полномасштабного вторжения угроза российских обстрелов так же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней. Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве призвали всех украинцев сохранять бдительность, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать в укрытия в случае опасности, как и всякий раз при угрозе российского ракетного обстрела.

Что предшествовало

Напомним, посольство США в Киеве предупредило, что 20 ноября возможно "серьезное" воздушное нападение на Украину. В связи с этим учреждение будет закрыто.

Вслед за США это сделали другие западные страны. Среди них: Испания, Италия, Греция и Казахстан.

В то же время в СНБО заявили, что о запасе российских ракет известно давно и к массированным обстрелам нужно быть готовыми постоянно.