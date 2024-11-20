Посольства західних країн у Києві закрили на день через загрозу обстрілів

Посольство Іспанії в Києві. Фото: allday.kr.ua

Іспанія, Греція та Італія ухвалили рішення закрити на день, 20 листопада, свої посольства у Києві через загрозу масованої атаки на Україну. Раніше це зробили США.

Про це повідомляє Agencia EFE.

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Після інформації про "масовану повітряну атаку на Київ" та Україну в цілому, посольство Іспанії в Києві ухвалило рішення тимчасово закритись у середу, 20 листопада.

Крім того, посольство надіслало електронні листи громадянам Іспанії, які проживають в Україні, де закликали їх вживати надзвичайних заходів безпеки, виконувати всі рекомендації місцевої влади та потурбуватись про укриття.

Слідом за Іспанією про закриття посольства також заявила Італія. Причини такі ж самі — загроза ракетних та дронових ударів.

"Посольство США розмістило на своєму сайті інформацію про можливу повітряну атаку високої інтенсивності сьогодні, 20 листопада. Як запобіжний захід, Посольство в Києві сьогодні буде зачинено для відвідувачів", — зазначається на сайті посольства Італії в Україні.

Скриншот допису посольства Італії

Також роботу у Києві призупиняє посольство Греції.

"Посольство Греції, з міркувань безпеки, залишиться сьогодні закритим для громадськості. Будь ласка, уникайте поїздок та залишайтеся в безпечних місцях", — вказали у посольстві Греції у Києві у Facebook.

Скриншот допису посольства Греції

Що передувало

Нагадаємо, посольство США у Києві попередило, що 20 листопада можливий "серйозний" повітряний напад на Україну. У зв'язку з цим установу буде закрито.

Водночас у РНБО заявили, що про запас російських ракет відомо давно і до масованих обстрілів потрібно бути готовими постійно.