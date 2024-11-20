Посольства западных стран в Киеве закрыли на день из-за угрозы обстрелов

Посольство Испании в Киеве. Фото: allday.kr.ua

Испания, Греция и Италия приняли решение закрыть на день, 20 ноября, свои посольства в Киеве из-за угрозы массированной атаки на Украину. Раньше это сделали США.

Об этом сообщает Agencia EFE.

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После информации о "массированной воздушной атаке на Киев" и Украине в целом, посольство Испании в Киеве приняло решение временно закрыться в среду, 20 ноября.

Кроме того, посольство направило электронные письма гражданам Испании, проживающим в Украине, где призвали их принимать чрезвычайные меры безопасности, выполнять все рекомендации местных властей и позаботиться об укрытии.

Вслед за Испанией о закрытии посольства также заявила Италия. Причины такие же — угроза ракетных и дроновых ударов.

"Посольство США разместило на своем сайте информацию о возможной воздушной атаке высокой интенсивности сегодня, 20 ноября. Как мера пресечения, Посольство в Киеве сегодня будет закрыто для посетителей", — отмечается на сайте посольства Италии в Украине.

Скриншот сообщения посольства Италии

Также работу в Киеве приостанавливает посольство Греции.

"Посольство Греции, из соображений безопасности, останется сегодня закрытым для общественности. Пожалуйста, избегайте поездок и оставайтесь в безопасных местах", — указали в посольстве Греции в Киеве в Facebook.

Скриншот сообщения посольства Греции

Что предшествовало

Напомним, посольство США в Киеве предупредило, что 20 ноября возможно "серьезное" воздушное нападение на Украину. В связи с этим учреждение будет закрыто.

В то же время в СНБО заявили, что о запасе российских ракет известно давно и к массированным обстрелам нужно быть готовыми постоянно.