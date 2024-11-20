Посольство США попереджає про атаку на Україну 20 листопада — реакція РНБО

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Фото: Instagram

Російські війська робили запаси ракет для масованих атак України упродовж кількох місяців і це відомо давно. Це завжди потрібно тримати в голові і продумувати заходи безпеки.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram в середу, 20 листопада.

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Коментуючи заяви посольства США у Києві щодо масованого обстрілу України 20 листопада, Коваленко нагадав, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується, зокрема, ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також "калібрів" і балістики.

За словами керівника ЦПД, у Росії для обстрілів також готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації та на складах. Також у бойовій готовності перебувають кораблі. Раніше про це повідомляли неодноразово.

"Відповідно, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові, структурам продумувати заходи безпеки, людям — реагувати на тривоги", — наголосив Андрій Коваленко.

Скриншот допису Андрія Коваленка

Нагадаємо, посольство США у Києві попередило, що 20 листопада можливий "серйозний" повітряний напад на Україну. У зв'язку з цим установу буде закрито.

Також ми писали, що цієї ночі російські війська атакували українські міста. Зокрема, під обстрілами опинився Київ.