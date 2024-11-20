Посольство США предупреждает об атаке на Украину 20 ноября — реакция СНБО

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. Фото: Instagram

Российские войска делали запасы ракет для массированных атак Украины в течение нескольких месяцев, и это известно давно. Это всегда нужно помнить и продумывать меры безопасности.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram в среду, 20 ноября.

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Комментируя заявления посольства США в Киеве по поводу массированного обстрела Украины 20 ноября, Коваленко напомнил, что россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается, в частности, ракет Х-101, которые они продолжают производить, а также "калибров" и баллистики.

По словам руководителя ЦПД, в России для обстрелов готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации и на складах. Также в боевой готовности находятся корабли. Ранее об этом сообщалось неоднократно.

"Соответственно, это нужно понимать и всегда помнить, структурам продумывать меры безопасности, людям — реагировать на тревоги", — подчеркнул Андрей Коваленко.

Скриншот сообщения Андрея Коваленко

Напомним, посольство США в Киеве предупредило, что 20 ноября возможно "серьезное" воздушное нападение на Украину. В связи с этим учреждение будет закрыто.

Также мы писали, что этой ночью российские войска атаковали украинские города. В частности, под обстрелами оказался Киев.