Обстріли України 20 листопада — посольство США попереджає про масштабну атаку

Посольство США в Києві попереджає про масований удар 20 листопада
Посольство США у Києві попередило, що 20 листопада можливий "серйозний" повітряний напад на Україну. У зв'язку з цим установу буде закрито.
Відповідна заява з'явилася на сайті посольства.
Попередження про масовану атаку на Україну 20 листопада
"Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада. З міркувань обережності посольство буде закрито, а співробітникам посольства наказано сховатися на місці", — йдеться у заяві.
В установі рекомендують громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги. Крім того, там дали низку порад, що потрібно робити у разі обстрілів:
- слідкуйте за оновленнями в місцевих ЗМІ;
- визначте місця розташування укриттів напередодні будь-якої повітряної тривоги;
- негайно сховайтеся, якщо оголошено повітряну тривогу;
- дотримуйтесь вказівок українських посадових осіб та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.
Нагадаємо, нещодавно у КМВА розповіли, скільки ракет і дронів РФ випустила на Київ за 1000 днів війни.
Крім того, ми повідомляли, скільки РФ витратила на обстріли Одеси за 1000 днів війни. За ці кошти можна було б побудувати близько сорока лікарень на 800 місць кожна у самій Росії.
Читайте Новини.LIVE!