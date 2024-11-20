Обстріли України 20 листопада — посольство США попереджає про масштабну атаку

Посольство США у Києві. Фото: RFE/RL

Посольство США у Києві попередило, що 20 листопада можливий "серйозний" повітряний напад на Україну. У зв'язку з цим установу буде закрито.

Відповідна заява з'явилася на сайті посольства.

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"Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада. З міркувань обережності посольство буде закрито, а співробітникам посольства наказано сховатися на місці", — йдеться у заяві.

В установі рекомендують громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги. Крім того, там дали низку порад, що потрібно робити у разі обстрілів:

слідкуйте за оновленнями в місцевих ЗМІ;

визначте місця розташування укриттів напередодні будь-якої повітряної тривоги;

негайно сховайтеся, якщо оголошено повітряну тривогу;

дотримуйтесь вказівок українських посадових осіб та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.

Скриншот заяви посольства США в Києві

Нагадаємо, нещодавно у КМВА розповіли, скільки ракет і дронів РФ випустила на Київ за 1000 днів війни.

Крім того, ми повідомляли, скільки РФ витратила на обстріли Одеси за 1000 днів війни. За ці кошти можна було б побудувати близько сорока лікарень на 800 місць кожна у самій Росії.