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Посольство США в Киеве предупреждает о масштабном ударе 20 ноября

20 ноября 2024 08:42
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Украины 20 ноября — посольство США предупреждает о масштабной атаке
Посольство США в Киеве. Фото: RFE/RL
Карина Приходько - Редактор

Посольство США в Киеве предупредило, что 20 ноября возможно "серьезное" воздушное нападение на Украину. В связи с этим учреждение будет закрыто.

Соответствующее заявление появилось на сайте посольства.

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"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября. Из соображений осторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам посольства приказано спрятаться на месте", — говорится в заявлении.

В учреждении рекомендуют гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги. Кроме того, там дали ряд советов, что нужно делать в случае обстрелов:

  • следите за обновлениями в местных СМИ;
  • определите места расположения укрытий накануне любой воздушной тревоги;
  • немедленно спрячьтесь, если объявлена воздушная тревога;
  • следуйте указаниям украинских должностных лиц и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации.
обстрелы Украины
Скриншот заявления посольства США в Киеве

Напомним, недавно в КМВА рассказали, сколько ракет и дронов РФ выпустила в Киев за 1000 дней войны.

Кроме того, мы сообщали, сколько РФ потратила на обстрелы Одессы за 1000 дней войны. На эти средства можно было бы построить около сорока больниц на 800 мест каждая в самой России.

обстрелы ракеты дроны война в Украине посольство

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