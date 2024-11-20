Посольство Казахстану закликало своїх громадян залишити Україну

Посольство Казахстану. Фото: Telegram

Посольство Казахстану в Києві звернулося до своїх громадян із порадою виїхати з України. Офіційна причина — часті ракетні та артилерійські обстріли.

Про це повідомила пресслужба посольства Казахстану в Україні в Telegram у середу, 20 листопада.

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Звернення посольства Казахстану

У посольстві Республіки Казахстан звернулися до своїх громадян, які перебувають в Україні.

Дипломати порекомендували громадянам Казахстану розглянути можливість залишити території, наближені до місць активних бойових дій, або залишити Україну. Причина — часті артилерійські обстріли та повітряні атаки в Україні.

Посольство також закликало всіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу та негайно слідувати в укриття, дотримуватись заходів власної безпеки та виконувати рекомендації офіційної влади.

"Зазначаємо, що для виїзду з України до Казахстану громадяни РК можуть скористатися наземними маршрутами: через Польщу чи Молдову, далі — комерційним авіасполученням. У разі виїзду через Польщу громадянам Казахстану потрібно мати шенгенську візу. Для в'їзду до Молдови віза не потрібна", — йдеться в повідомленні.

Повідомлення посольства Казахстану. Фото: скриншот

Нагадаємо, посольство США у Києві попередило про можливий "серйозний повітряний напад" на Україну 20 листопада. Через це установу закрили.

Також Новини.LIVE писали, що вслід за США Іспанія, Греція та Італія ухвалили рішення закрити 20 листопада свої посольства у Києві. Причина — загроза масованої атаки на Україну.