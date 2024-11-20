Посольство Казахстана призвало своих граждан покинуть Украину

Посольство Казахстана. Фото: Telegram

Посольство Казахстана в Киеве обратилось к своим гражданам с советом уехать из Украины. Официальная причина — частые ракетные и артиллерийские обстрелы.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Казахстана в Украине в Telegram в среду, 20 ноября

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Обращение посольства Казахстана

В посольстве Республики Казахстан обратились к своим гражданам, которые находятся в Украине.

Дипломаты порекомендовали гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий, или покинуть Украину. Причина — частые артиллерийские обстрелы и воздушные атаки в Украине.

Посольство также призвало всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и немедленно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей.

"Отмечаем, что для выезда из Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее — коммерческим авиасообщением. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана нужно иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна", — говорится в сообщении.

Сообщение посольства Казахстана. Фото: скриншот

Напомним, посольство США в Киеве предупредило о возможном "серьезном воздушном нападении" на Украину 20 ноября. В связи с этим учреждение закрыли.

Также Новини.LIVE писали, что вслед за США Испания, Греция и Италия приняли решение закрыть 20 ноября свои посольства в Киеве. Причина — угроза массированной атаки на Украину.