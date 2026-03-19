У МЗС України заявили про головну небезпеку ескалації на Близькому Сході

Міністерство закордонних справ України фіксує погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході, повідомив речник відомства Георгій Тихий. За його словами, спостерігається розширення географії конфлікту.

Це підвищує ризики масштабної регіональної ескалації.

У МЗС також заявили, що вважають Іран ключовим фактором нестабільності в регіоні. Відомство зазначає, що Тегеран є співучасником російської агресії проти України. За даними української сторони, з 2022 року Росія застосовувала тисячі іранських безпілотників. Крім того, низка країн уже звернулася до України по допомогу у сфері безпеки.

Україна фіксує зростання загроз

Офіційний Київ розраховує на підтримку партнерів за кількома напрямами, включно із санкційним тиском та безпекою. У МЗС наголошують на важливості координації дій із союзниками. Також Київ заявляє про необхідність протидії спробам дестабілізації на міжнародному рівні. Окремо наголошується на зростанні ризиків подальшого розширення конфлікту.

"Ми фіксуємо значне погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході. Цей конфлікт набуває ознак затяжної війни та розширення географії бойових дій. Ризики масштабної регіональної ескалації продовжують зростати", — заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

Нагадаємо, американські війська завдали масованого ракетного удару по об'єктах Ірану в районі Ормузької протоки.

Раніше глава Білого дому Дональд Трамп зробив низку заяв про війну в Україні та ситуацію навколо Ірану.