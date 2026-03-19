В МИД Украины заявили о главной опасности эскалации на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел Украины фиксирует ухудшение ситуации безопасности на Ближнем Востоке, сообщил спикер ведомства Георгий Тихий. По его словам, наблюдается расширение географии конфликта.

Это повышает риски масштабной региональной эскалации.

В МИД также заявили, что считают Иран ключевым фактором нестабильности в регионе. Ведомство отмечает, что Тегеран является соучастником российской агрессии против Украины. По данным украинской стороны, с 2022 года Россия применяла тысячи иранских беспилотников. Кроме того, ряд стран уже обратился к Украине за помощью в сфере безопасности.

Украина фиксирует рост угроз

Официальный Киев рассчитывает на поддержку партнеров по нескольким направлениям, включая санкционное давление и безопасность. В МИД подчеркивают важность координации действий с союзниками. Также Киев заявляет о необходимости противодействия попыткам дестабилизации на международном уровне. Отдельно отмечается рост рисков дальнейшего расширения конфликта.

"Мы фиксируем значительное ухудшение ситуации безопасности на Ближнем Востоке. Этот конфликт приобретает признаки затяжной войны и расширения географии боевых действий. Риски масштабной региональной эскалации продолжают расти", — заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Напомним, американские войска нанесли массированный ракетный удар по объектам Ирана в районе Ормузского пролива.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сделал ряд заявлений о войне в Украине и ситуации вокруг Ирана.