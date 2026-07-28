МЗС Польщі заперечило наявність територіальних претензій до України

Будинок МЗС Польщі у Варшаві. Фото: Polska agencja prasowa

Міністерство закордонних справ Польщі заперечило будь-які прагнення щодо поділу та захоплення сусідніх українських територій. Дипломатичне відомство назвало останні висловлювання президента РФ Путіна абсолютно вигаданими та безпідставними. У Варшаві наголосили, що подібні маніпуляції Кремля є дезінформацією з метою розірвати стосунки між Україною та її союзниками.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посилання на заяву Міністерства закордонних справ Республіки Польща.

Спростування російських звинувачень

Дипломати заявили, що Польща не має будь-яких претензії на українські землі, повністю визнає та поважає суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів.

"Міністерство закордонних справ Республіки Польща однозначно відкидає чергові фальшиві і повністю безпідставні спекуляції президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо нібито імперіалістичних прагнень сусідів і територіального поділу України, а також припущення про участь у цьому процесі Польщі", — йдеться в офіційному релізі польського МЗС.

Спроби Кремля спровокувати міжнародний розкол

До цього російський диктатор під час свого публічного виступу заявив, що рано чи пізно Україна втратить свої західні регіони на користь сусідів. зокрема Польщі.

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"Мета цих дій очевидна й полягає у спробі посіяти розбрат між європейськими народами та відвернути увагу міжнародної спільноти від жорстокої незаконної військової агресії, яку веде Російська Федерація", — вказали польські дипломати.

Як писали Новини.LIVE, польські урядовці продовжують гнути власну лінію в суперечливих історичних питаннях між країнами. Віцепрем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш повторив свій ультиматум про те, що Україна ніколи не зможе стати повноправним членом Євросоюзу "під прапором Бандери та УПА".

Також ми писали, що в Польщі молоді українці зазнали нападу через свій український акцент. Нападники побили пару просто посеред вулиці. Водночас мер Вроцлава Яцек Сутрик підтримав постраждалих українців.