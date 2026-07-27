Польський міністр знов пов'язав вступ України до ЄС з антигероїзацією Бандери

Владислав Косіняк-Камиш. Фото Polska Agencja Prasowa

Віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш знову жорстко висловився щодо історичної політики України. Польський урядовець заявив, що ставлення українського суспільства до власного минулого залишається головною перешкодою на шляху до Євросоюзу. На думку міністра, європейська спільнота за жодних обставин не будуватиметься на ідеології, яку європейські країни вважають ворожою для себе.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на WP.

Умови Варшави

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повторив, що героїзація Степана Бандери та УПА буде серйозною перешкодою на шляху України до ЄС.

"Україна не стане членом ЄС, якщо йтиме до нього під знаменом Бандери. Хорвати, якби глорифікували усташів, теж не увійшли б до Європейського Союзу. У Федеративній Республіці Німеччина сьогодні не глорифікують командирів Другої світової війни, навіть тих, які були солдатами, а не злочинцями. У Франції маршалу Петену сьогодні не ставлять пам'ятників. Тож це очевидна річ: європейську спільноту не будують на історії, яка є ворожою до цієї спільноти". — заявив Владислав Косіняк-Камиш.

Також урядовець знову наголосив, що тривалість двосторонніх переговорів щодо членства України в Євросоюзі розтягнеться ще на багато років.

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Волинське питання

Для повної нормалізації відносин та зняття історичної напруги між сусідніми країнами УкраЇна, на думку міністра, має виконати три умови. Мовляв, Київ, повинен беззастережно визнати події минулого століття на Волині землях геноцидом і забезпечити належне вшанування пам'яті жертв.

"По-перше: вони мають зрозуміти, що об'єктивно те, що відбувалося на Волині, у Східній Малопольщі, у Східній Галичині в 1943 та 1944 роках, це був геноцид. Гинули невинні люди лише за те, що були поляками", — заявив польський віцепрем'єр.

Третім фінальним етапом у цих тривалих міждержавних суперечках має стати взаємне прощення.

Як писали Новини.LIVE раніше, дипломатичні відносини між двома країнами останнім часом суттєво загострилися після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого орла. Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький навіть демонстративно передав свій український орден до Меморіального музею жертв Волинської трагедії.

Також ми писали, що 17 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна відкриє архіви СБУ та СЗР щодо подій Волинської трагедії. Він наголосив, що Київ прагне розвивати з Варшавою добросусідські та рівноправні відносини.