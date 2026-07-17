Зеленський: Україна відкриє архіви СБУ та СЗР щодо трагічних подій на Волині

Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення відкрити архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки, які стосуються трагічних подій XX століття на Волині. За словами глави держави, Україна прагне розвивати з Польщею добросусідські та рівноправні відносини, засновані на взаємній повазі.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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