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Головна Новини дня Зеленський: Україна відкриє архіви СБУ та СЗР щодо подій Волинської трагедії

Зеленський: Україна відкриє архіви СБУ та СЗР щодо подій Волинської трагедії

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 19:32
Зеленський: Україна відкриє архіви СБУ та СЗР щодо трагічних подій на Волині
Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення відкрити архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки, які стосуються трагічних подій XX століття на Волині. За словами глави держави, Україна прагне розвивати з Польщею добросусідські та рівноправні відносини, засновані на взаємній повазі. 

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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