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Головна Новини дня У МЗС попередили Польщу про відповідь у разі ескалаційних кроків

У МЗС попередили Польщу про відповідь у разі ескалаційних кроків

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 07:50
Україна відповість на ескалаційні кроки Польщі: у МЗС зробили заяву
Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: Тихий/Facebook

Україна попередила Польщу про готовність відповісти у разі односторонніх кроків, які можуть призвести до загострення двосторонніх відносин. У Міністерстві закордонних справ закликали польську сторону не політизувати історичні питання та не переносити їх на рівень Європарламенту. У Києві наголосили, що під час повномасштабної війни пріоритетом мають залишатися безпека, оборона та стратегічне партнерство між Україною і Польщею.

Про це Георгій Тихий сказав у коментарі журналістам, інформує Новини.LIVE.

Тихий про відповідь у разі ескалації з боку Польщі

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Київ уже доніс до польської сторони свою позицію щодо можливих односторонніх дій, які можуть призвести до загострення відносин між державами. За його словами, Україна не прагне ескалації, однак буде змушена реагувати у разі відповідних кроків з боку Варшави.

"Ми дуже прямо попередили, що в разі, якщо з польського боку будуть однобокі ескалаційні кроки, Україна теж буде змушена вживати кроків. Ми не хотіли б цього. Тому ми закликаємо польських партнерів все-таки не йти на ескалацію. Нехай знаходять рештки, перепоховують з повагою до християнських цінностей.", — пояснив Тихий.

За словами Тихого, українська сторона закликає польських партнерів та окремих політиків знизити градус емоцій навколо історичних питань і не переносити їх у площину роботи Європейського парламенту. Він наголосив, що в умовах повномасштабної війни Росії проти України обидві держави мають зосередитися на питаннях безпеки, оборони та збереженні міцних партнерських відносин.

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Окремо речник МЗС зазначив, що Україна визнає складність теми Волинської трагедії, дозволила проведення ексгумацій та не заперечує проти належного перепоховання останків. Водночас Київ виступає проти політизації цього питання та його використання окремими польськими політиками для здобуття електоральних переваг.

На завершення Тихий наголосив, що історичні трагедії не повинні ставати причиною нових конфліктів між Україною та Польщею.

"У нас є теперішнє і майбутнє. Ми через трагедію минулого не можемо влаштовувати трагедію в теперішньому і майбутньому. Оце наш дуже простий меседж до поляків", — підсумував Тихий.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у польському місті Бельсько-Бяла чоловік ображав і залякував українських дітей в автобусі, через що українське МЗС звернулося до польських правоохоронців. Після інциденту нападника затримали, про що повідомив глава МЗС Андрій Сибіга. Він також закликав окремих польських політиків припинити розпалювання ненависті до України та українців.

Новини.LIVE також писали, що у Варшаві відбувся "Волинський марш", учасники якого закликали польську владу припинити будь-яку допомогу Україні та вигукували антиукраїнські гасла. Акцію організувала ультраправа партія "Конфедерація корони польської", яку в Польщі критикують за антиукраїнську риторику та проросійські погляди. Під час маршу також лунали вимоги припинити постачання допомоги Україні й критика польської влади.

Польща Георгій Тихий Волинська трагедія
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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