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Главная Новости дня Зеленский: Украина откроет архивы СБУ и СЗР, касающиеся событий Волынской трагедии

Зеленский: Украина откроет архивы СБУ и СЗР, касающиеся событий Волынской трагедии

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 19:32
Зеленский: Украина откроет архивы СБУ и СЗР, касающиеся трагических событий на Волыни
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении открыть архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки, касающиеся трагических событий XX века на Волыни. По словам главы государства, Украина стремится развивать с Польшей добрососедские и равноправные отношения, основанные на взаимном уважении.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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