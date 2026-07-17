Зеленский: Украина откроет архивы СБУ и СЗР, касающиеся трагических событий на Волыни

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении открыть архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки, касающиеся трагических событий XX века на Волыни. По словам главы государства, Украина стремится развивать с Польшей добрососедские и равноправные отношения, основанные на взаимном уважении.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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