Польский министр вновь связал вступление Украины в ЕС с антигероизацией Бандеры

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Polska Agencja Prasowa

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш вновь резко высказался по поводу исторической политики Украины. Польский чиновник заявил, что отношение украинского общества к собственному прошлому остается главным препятствием на пути в Евросоюз. По мнению министра, европейское сообщество ни при каких обстоятельствах не будет строиться на идеологии, которую европейские страны считают враждебной для себя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на WP.

Условия Варшавы

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш повторил, что героизация Степана Бандеры и УПА станет серьезным препятствием на пути Украины в ЕС.

"Украина не станет членом ЕС, если будет идти в него под знаменем Бандеры. Хорваты, если бы прославляли усташей, тоже не вошли бы в Европейский Союз. В Федеративной Республике Германия сегодня не прославляют командиров Второй мировой войны, даже тех, кто был солдатами, а не преступниками. Во Франции маршалу Петену сегодня не ставят памятников. Поэтому это очевидно: европейское сообщество не строится на истории, которая враждебна этому сообществу", — заявил Владислав Косиняк-Камыш.

Также чиновник вновь подчеркнул, что продолжительность двусторонних переговоров о членстве Украины в Евросоюзе растянется еще на много лет.

Читайте также:

Волынский вопрос

Для полной нормализации отношений и снятия исторической напряженности между соседними странами Украина, по мнению министра, должна выполнить три условия. Мол, Киев должен безоговорочно признать события прошлого века на волынских землях геноцидом и обеспечить должное почтение памяти жертв.

"Во-первых: они должны понять, что объективно то, что происходило на Волыни, в Восточной Малопольше, в Восточной Галиции в 1943 и 1944 годах, было геноцидом. Гибли невинные люди только за то, что были поляками", — заявил польский вице-премьер.

Третьим заключительным этапом в этих затянувшихся межгосударственных спорах должно стать взаимное прощение.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, дипломатические отношения между двумя странами в последнее время существенно обострились после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского Ордена Белого орла. Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий даже демонстративно передал свой украинский орден в Мемориальный музей жертв Волынской трагедии.

Также мы писали, что 17 июля Владимир Зеленский заявил, что Украина откроет архивы СБУ и СВР, касающиеся событий Волынской трагедии. Он подчеркнул, что Киев стремится развивать с Варшавой добрососедские и равноправные отношения.