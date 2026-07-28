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Главная Новости дня В МИД Польши опровергли наличие территориальных претензий к Киеву

В МИД Польши опровергли наличие территориальных претензий к Киеву

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 13:35
МИД Польши опровергло наличие территориальных претензий к Украине
Здание МИД Польши в Варшаве. Фото: Польское информационное агентство

Министерство иностранных дел Польши опровергло любые намерения по разделению и захвату соседних украинских территорий. Дипломатическое ведомство назвало последние высказывания президента РФ Путина полностью выдуманными и безосновательными. В Варшаве подчеркнули, что подобные манипуляции Кремля являются дезинформацией, направленной на разрыв отношений между Украиной и её союзниками.

Об этом сообщает Новини.LIVE» со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Республики Польша.

Опровержение российских обвинений

Дипломаты заявили, что Польша не имеет никаких претензий на украинские земли, полностью признает и уважает суверенитет Украины в пределах международно признанных границ.

"Министерство иностранных дел Республики Польша однозначно отвергает очередные ложные и полностью безосновательные спекуляции президента Российской Федерации Владимира Путина относительно якобы империалистических устремлений соседей и территориального раздела Украины, а также предположения об участии в этом процессе Польши", — говорится в официальном заявлении польского МИД.

Попытки Кремля спровоцировать международный раскол

До этого российский диктатор во время своего публичного выступления заявил, что рано или поздно Украина потеряет свои западные регионы в пользу соседей, в частности Польши.

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В свою очередь, в МИД Польши призвали руководство России прекратить распространение фейков и выдвижение претензий к суверенным государствам.

"Цель этих действий очевидна и заключается в попытке посеять раздор между европейскими народами и отвлечь внимание международного сообщества от жестокой незаконной военной агрессии, которую ведет Российская Федерация", — указали польские дипломаты.

Как писали Новини.LIVE, польские чиновники продолжают отстаивать собственную позицию по спорным историческим вопросам между странами. Вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камыш повторил свой ультиматум о том, что Украина никогда не сможет стать полноправным членом Евросоюза «под флагом Бандеры и УПА.

Также мы писали, что в Польше молодые украинцы подверглись нападению из-за своего украинского акцента. Нападавшие избили пару прямо посреди улицы. В то же время мэр Вроцлава Яцек Сутрик поддержал пострадавших украинцев.

Польша владимир путин МИД
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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