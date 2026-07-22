Путін посилив вимоги до України після зриву домовленостей — Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін посилив свої територіальні вимоги до України після зриву неформальних домовленостей, пов'язаних із зустріччю на Алясці. Тепер Кремль не розглядає можливість повернення частини окупованих територій у Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Новини.LIVE.

У Кремлі хочуть зберегти захоплені території як "буферну зону"

Російський диктатор Володимир Путін змінив свою позицію щодо можливих територіальних поступок Україні після того, як зірвалися неформальні домовленості, пов'язані із зустріччю на Алясці.

За інформацією агентства, раніше американські посередники нібито пропонували варіант мирної угоди, який передбачав повернення Україні частини окупованих територій у Сумській та Харківській областях. Однак зараз Кремль більше не підтримує такий сценарій.

Співрозмовники Bloomberg стверджують, що в Москві вважають попередні неформальні домовленості, які нібито були досягнуті з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі на Алясці, такими, що втратили силу.

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Водночас російське керівництво має намір залишити контроль над окупованими територіями в прикордонних районах, розглядаючи їх як так звану "буферну зону".

Крім цього, за даними джерел, Путін і надалі наполягає на повному захопленні Донецької області. Лише після досягнення цієї мети Кремль нібито готовий знову повернутися до переговорного процесу щодо врегулювання війни.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що парламентські вибори в Росії, заплановані на вересень, навряд чи вплинуть на подальший перебіг війни, адже їхній результат фактично визначений наперед. Після голосування російський диктатор Володимир Путін може оголосити нову хвилю масштабної мобілізації, попри зростання кількості росіян, які виступають за завершення війни.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив про успішне ураження низки важливих об'єктів на території Росії, а також у Чорному й Азовському морях. За його словами, під ударами опинилися логістичні центри, які постачали російській армії комплектуючі для безпілотників, навігаційне обладнання та інше військове спорядження. Крім того, було уражено нафтобазу, танкер і чотири суховантажі російського тіньового флоту.