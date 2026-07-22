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Головна Новини дня Задіяні у забезпеченні комплектуючими для дронів: Зеленський підтвердив ураження об'єктів РФ

Задіяні у забезпеченні комплектуючими для дронів: Зеленський підтвердив ураження об'єктів РФ

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2026 10:44
Зеленський: Україна атакувала логістику РФ, що забезпечувала дрони
Термінова новина

Сьогодні було успішне ураження далекобійними санкціями України важливих цілей у Краснодарському та Ставропольському регіонах – логістичних центрів, що задіяні у забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційного обладнання та спорядженнями, а також ураження чергової нафтобази. В акваторіях Чорного й Азовського морів уражено танкер і чотири суховантажі російського тіньового флоту. Дякуємо всім нашим воїнам Сил оборони України за ці результати. Цілком справедливо повертаємо війну додому – в Росію. Мир потрібен, і Україна дала російській стороні всі пропозиції. Треба примусити перейти до дипломатії. Слава Україні!

Новина доповнюється...

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Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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