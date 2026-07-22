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Главная Новости дня Участвуют в поставках комплектующих для дронов: Зеленский подтвердил поражение объектов РФ

Участвуют в поставках комплектующих для дронов: Зеленский подтвердил поражение объектов РФ

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 10:44
Зеленский: Украина нанесла удар по логистике РФ, обеспечивавшей поставки дронов
Срочная новость

Сегодня удалось нанести удар с помощью дальнобойных санкций Украины по важным целям в Краснодарском и Ставропольском регионах — логистическим центрам, задействованным в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением, а также было нанесено поражение очередной нефтебазе. В акваториях Черного и Азовского морей были поражены танкер и четыре сухогруза российского теневого флота. Благодарим всех наших воинов Сил обороны Украины за эти результаты. Совершенно справедливо возвращаем войну домой – в Россию. Мир нужен, и Украина выдвинула российской стороне все предложения. Нужно заставить перейти к дипломатии. Слава Украине!

Новость дополняется...

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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