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Главная Новости дня Bloomberg: Путин изменил свою позицию в отношении оккупированных территорий

Bloomberg: Путин изменил свою позицию в отношении оккупированных территорий

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 16:25
Путин ужесточил требования к Украине после срыва договоренностей — Bloomberg
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин ужесточил свои территориальные требования к Украине после срыва неформальных договоренностей, связанных со встречей на Аляске. Теперь Кремль не рассматривает возможность возвращения части оккупированных территорий в Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Новини.LIVE.

В Кремле хотят сохранить захваченные территории в качестве "буферной зоны"

Российский диктатор Владимир Путин изменил свою позицию относительно возможных территориальных уступок Украине после того, как сорвались неформальные договоренности, связанные со встречей на Аляске.

По информации агентства, ранее американские посредники якобы предлагали вариант мирного соглашения, который предусматривал возвращение Украине части оккупированных территорий в Сумской и Харьковской областях. Однако сейчас Кремль больше не поддерживает такой сценарий.

Собеседники Bloomberg утверждают, что в Москве считают предыдущие неформальные договоренности, которые якобы были достигнуты с президентом США Дональдом Трампом во время встречи на Аляске, утратившими силу.

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В то же время российское руководство намерено сохранить контроль над оккупированными территориями в приграничных районах, рассматривая их как так называемую "буферную зону".

Кроме того, по данным источников, Путин по-прежнему настаивает на полном захвате Донецкой области. Только после достижения этой цели Кремль якобы готов вновь вернуться к переговорному процессу по урегулированию войны.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламентские выборы в России, запланированные на сентябрь, вряд ли повлияют на дальнейший ход войны, ведь их результат фактически предрешен. После голосования российский диктатор Владимир Путин может объявить о новой волне масштабной мобилизации, несмотря на рост числа россиян, выступающих за завершение войны.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном поражении ряда важных объектов на территории России, а также в Черном и Азовском морях. По его словам, под ударами оказались логистические центры, поставлявшие российской армии комплектующие для беспилотников, навигационное оборудование и другое военное снаряжение. Кроме того, были поражены нефтебаза, танкер и четыре сухогруза российского теневого флота.

владимир путин война в Украине Россия
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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